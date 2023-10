De positie van Sergio Pérez als teamgenoot van Max Verstappen is al langere tijd uiterst wankel. De teamleiding beraadt zich over de opties voor de Mexicaan, die nog een contract heeft tot en met 2024. Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko ziet eigenlijk maar één serieus alternatief rondlopen: Fernando Alonso.

Helmut Marko verklaart tegen Sport1 dat Red Bull het liefst het contract met Sergio Pérez zou willen respecteren. Echter, dan moet er wel gepresteerd worden. “We doen er alles aan om hem weer op de rails te krijgen”, aldus Marko.

Ook afgelopen weekeinde in Qatar stelde Pérez weer danig teleur. Hij staat nog wel altijd tweede in de WK-stand, op een straatlengte achter Max Verstappen, maar inmiddels hijgen Lewis Hamilton en Fernando Alonso redelijk in zijn nek. Met nog vijf races op de kalender is de tweede plaats in de WK-eindstand nog allesbehalve zeker.

Marko: ‘Ik zie maar één persoon die in de buurt kan komen’

Als Pérez zijn vorm niet weet te hervinden, heeft niet alleen hij een probleem, maar ook Red Bull, zo benadrukt Marko. “We hebben gewoon geen alternatieven.” Om eraan toe te voegen: “Op dit moment zie ik maar één persoon die in de buurt kan komen van Max: Fernando Alonso.”

Van Max Verstappen en Fernando Alonso is bekend dat ze veel respect hebben voor elkaar. Alonso won in zijn carrière twee wereldtitels (2005, 2006) en maakt dit seizoen indruk bij Aston Martin.

Eerder was Daniel Ricciardo serieus in beeld als de gedoodverfde opvolger van Pérez, maar de Australiër brak eerder dit seizoen – in zandvoort – een middenhandsbeentje en zal pas bij de komende GP in Austin waarschijnlijk zijn rentree maken.

