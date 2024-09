FIA-president Mohammed Ben Sulayem zei onlangs dat hij het vloeken over de boordradio wil aanpakken. Hierbij maakte hij een vergelijking tussen scheldende coureurs en rapmuziek. “In dat soort muziek wordt veel gescholden, maar wij zij geen rappers”, aldus Ben Sulayem. Lewis Hamilton was hier niet van gediend en wees de FIA-president op de ‘racistische ondertoon’ van deze rapper-uitspraken.

LEES OOK: FIA-president wil vloeken op de boordradio inperken: ‘We zijn geen rappers’

“Ik denk dat hij (FIA-president Mohammed Ben Sulayem, red.) het erg slecht heeft verwoord”, zei de zevenvoudig wereldkampioen tegen de media in Singapore. “Het feit dat hij een vergelijking trekt met ‘een rapper’ is erg stereotyperend”, legde Hamilton uit. “Iedereen weet dat de meeste rappers een zwarte huidskleur hebben. Als je dan zegt dat we ‘niet zoals hen zijn’, is dat een verkeerde woordkeuze – het heeft zelfs een racistische ondertoon.”

Lewis Hamilton heeft al vaker onenigheid gehad met Ben Sulayem. Tijdens het raceweekend in Melbourne gaf de 39-jarige coureur al aan dat de FIA-president ‘nooit zijn steun heeft gehad’. “Er is een gebrek aan verantwoordelijkheid binnen de FIA”, zei hij toen. “Er gebeuren dingen achter gesloten deuren, er is geen transparantie en niemand neemt verantwoordelijkheid.”

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!