Na zijn overwinning tijdens de GP van België (dankzij de diskwalificatie van teamgenoot George Russell) noteerde Lewis Hamilton op Zandvoort een teleurstellend resultaat. Een pijnlijke kwalificatie liet zich vertalen naar een matige race, waarbij de zevenvoudig wereldkampioen uiteindelijk als achtste over de streep kwam. Hamilton spreekt zelf van ‘een rotweekend’.

LEES OOK: Koning Willem-Alexander steunt behoud van GP op Zandvoort: ‘Fantastische reclame’

De verrassende overwinning voor Lewis Hamilton tijdens de GP van België lijkt ineens heel ver weg. Op Zandvoort moest de Mercedes-coureur immers al in Q2 het strijdveld verlaten; tijdens de race vertrok hij vanaf een matige veertiende plek. Een schrale troost: op zondag presteerde zijn W15 beduidend beter, al kwam de Engelsman niet verder dan P8.

Lewis Hamilton betreurt een slechte bandenstrategie – een andere aanpak had volgens hem een hogere eindpositie opgeleverd. “Ik begon op de zachte band en ik denk dat dat best een hele goede optie was”, reageerde hij na afloop van de race. “Hij voelde in ieder geval veel beter aan dan de mediums. De harde compound was ook best behoorlijk.”

‘Had één pitstop moeten maken’

Toch is Lewis Hamilton allesbehalve tevreden over zijn race. “Het was echt moeilijk om te zien wat ik moest doen, of ik moest pushen”, verzuchtte hij. “Ik zat op een twee-stopper, dus probeerde ik telkens alles uit de band te halen. Ik denk achteraf dat ik beter iets rustiger had kunnen rijden en één pitstop had moeten maken. Dan was ik waarschijnlijk hoger geëindigd.”

De 39-jarige coureur kijkt nu uit naar het raceweekend in Monza – daar komt hij opnieuw oog in oog te staan met de Italiaanse fans. Sinds Lewis Hamilton heeft aangekondigd dat hij in 2025 naar Ferrari vertrekt, geniet hij een groeiende populariteit onder de tifosi. “Ik kijk zeker uit naar Monza”, besloot hij. “Maar dat is vooral omdat ik op Zandvoort echt een rotweekend heb gehad.”

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

Vanaf donderdag in de winkel en nu al digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell en Rico Verhoeven, Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!