Lewis Hamilton eindigde tijdens de Grand Prix van Spanje voor de 198e keer op het podium – de Mercedes-coureur bezette de derde plek, achter rivalen Max Verstappen en Lando Norris. Het was zijn eerste podiumplaats van 2024, waardoor er een einde komt aan een lange reeks van finishes buiten de top drie. Daarbij heeft Hamilton ook een indrukwekkend record opnieuw verbetert.

Met de derde plaats in Barcelona heeft Lewis Hamilton in 18 achtereenvolgende seizoenen op het podium gestaan en tevens ook in elk seizoen waaraan hij deelnam. Hamilton verbetert daarmee zijn eigen record. Zijn eerste plek in de top drie stamt uit zijn debuutrace, de Grand Prix van Australië van 2007. Michael Schumacher, die 15 jaar achter elkaar een podiumplaats noteerde, staat op de tweede plek. Max Verstappen eindigde al 9 seizoenen achter elkaar op het podium.

Hamilton heeft even moeten wachten voordat hij zijn record opnieuw kon verbeteren. Zijn laatste podiumplaats kwam tijdens de Grand Prix van Mexico van 2023. Daarna heeft hij elf races moeten wachten op een plekje bij de snelste drie, nog een persoonlijk record voor de Mercedes-veteraan.

De 39-jarige coureur eindigde al 39 keer eerder op P3. Recordhouder in deze statistiek is Kimi Räikkönen, die liefst 45 keer het brons pakte. Hamilton heeft wel het record voor meeste finishes op P2 (56 keer) en de meeste overwinningen (103 stuks). De volgende keer dat hij in de top drie eindigt zal zijn honderdvijftigste podium worden met Mercedes.

