Lewis Hamilton kwalificeerde zich zaterdag als derde voor de GP van Singapore. Na een moeizame start van het weekend kwam de W15 tijdens de kwalificatie eindelijk ‘tot leven’. De zevenvoudig wereldkampioen kijkt terug op een reeks ‘rampzalige’ kwalificaties in de afgelopen Grands Prix en is dankbaar dat hij zijn Mercedes op het laatste moment achter titelkandidaten Verstappen en Norris wist te positioneren.

Na het traditionele bedanken van de fans kon Lewis Hamilton opgelucht ademhalen. Hij start de GP van Singapore zondag vanaf de derde plaats, een goed resultaat gezien de moeizame openingsdag in de Aziatische stadstaat. Vrijdag had de Mercedes-coureur nog te kampen met moeilijke vrije trainingen, waarbij de auto allesbehalve goed presteerde. Met zijn W15 op P3 hoopt de Engelsman een einde te maken aan een reeks teleurstellende kwalificaties.

‘Rampzalige kwalificaties’

“De kwalificaties zijn het hele jaar al rampzalig geweest”, zei Lewis Hamilton achteraf. “Ik heb zo hard gewerkt om mijn prestaties op zaterdag te verbeteren en vandaag kwam de auto eindelijk tot leven. Misschien had er nog meer ingezeten, maar ik ben mijn monteurs ontzettend dankbaar. We hebben dit weekend werkelijk alles aan de auto veranderd, en vandaag betaalde dat zich eindelijk uit.”

Kan Lewis Hamilton zondag opnieuw verrassen? “Ik weet niet zeker of deze kwalificatie zich goed vertaalt naar racesnelheid”, gaf hij eerlijk toe. “Maar na vandaag mag ik wel tevreden zijn. Met goed bandenmanagement maken we een goede kans om deze jongens bij te houden”, verwees hij naar Max Verstappen en Lando Norris. Zijn landgenoot van McLaren pakte zaterdag de poleposition op Marina Bay. “McLaren wordt lastig om bij te houden, maar we gaan ons best doen.”

