Lewis Hamilton is een van oudste coureurs op de grid. Na bijna achttien seizoenen komt zijn veertigste verjaardag met rasse schreden dichterbij. Er zijn maar weinig rijders – eeuwige coureur Fernando Alonso daargelaten – die zo lang in de sport blijven hangen. Hamilton denkt wel eens na over pensioneren, maar niet voordat hij alles uit de Formule 1 heeft gehaald.

Lewis Hamilton heeft met zijn achttien seizoenen, honderdvijf raceoverwinningen en zeven wereldkampioenschappen een glansrijke carrière opgebouwd. Ook zonder een recordbrekende achtste titel op zijn palmares, heeft de 39-jarige Brit zijn pensioen dubbel en dwars verdiend. In gesprek met Esquire besprak hij het leven in de Formule 1 en zijn toekomstplannen. Wanneer hangt Hamilton zijn racepak aan de wilgen?

“Er zijn dagen dat ik denk, verdorie, ‘ik weet niet hoe lang ik dit nog vol kan houden'”, onthulde een openhartige Lewis Hamilton. “Soms zou ik graag een pauze inlassen – tijdens het seizoen krijg je immers niet echt de tijd voor een grote pauze, zoals dat bij andere sporten wel het geval is. Heel veel tijd om te rusten is er niet. Ik heb inmiddels wel een soort mentaal plan van hoe lang ik wil doorgaan.”

‘Alles op zijn tijd’

“Je moet gewoon strategisch te werk gaan”, legde Lewis Hamilton uit. “Alles op zijn tijd. Komt er ooit een moment waarop ik er niet meer volledig voor ga, en ik er gewoon niet meer van hou? Ik hoop het niet. Maar ik weet wel wanneer ik moet stoppen. Voorlopig wil ik ervoor zorgen dat ik er echt het maximale uithaal en nog volop kan genieten van de sport die ik mijn hele leven heb beoefend.”

“Er zijn zoveel mensen die hun carrière vroegtijdig hebben beëindigd”, voegde hij eraan toe. “Veel van hen wensen dat ze nog een jaar of twee hadden kunnen doorgaan. Ze adviseren me dan, ‘Blijf erin zolang je kunt!’ Maar als ik niet goed genoeg meer ben wil ik wel stoppen”, besloot Hamilton. Voorlopig kunnen we nog meerdere seizoenen van de zevenvoudig wereldkampioen blijven genieten. Eerder dit jaar tekende hij een meerjarig contract met Ferrari.

