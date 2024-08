Kan Lewis Hamilton met Ferrari zijn droom verwezenlijken en een achtste titel pakken? Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve ziet dat wel gebeuren voor de Brit. Volgens de Canadees kan Ferrari Hamilton het laatste zetje geven om het gevecht met Max Verstappen aan te gaan.

Lewis Hamilton kondigde al vroeg in het seizoen aan dat hij in 2025 zijn Mercedes-stoeltje inruilt voor een plaatsje bij Ferrari. Mercedes deed op dat moment nog niet mee aan de top van het veld, maar heeft in de maanden sindsdien een stijgende lijn ingezet. Het team won zelfs drie van de laatste vier races. Volgens Jacques Villeneuve is Hamilton toch beter af bij de Scuderia.

“Lewis Hamilton kan zeker een kampioenschap winnen bij Ferrari”, vertelde Villeneuve aan Instant Casino. “Dat team heeft misschien de laatste stap die hij mist bij Mercedes om hem nog een titel te bezorgen.” Als Hamilton nog een achtste titel haalt, breekt hij het record van zeven wereldtitels dat hij momenteel deelt met Michael Schumacher.

LEES OOK: Hamilton moest rijstijl aan W15 aanpassen: ‘Als hij dat deed, ging de auto oversturen’

Volgens Villeneuve zou Hamilton, als hij tijdens meerdere races op topniveau presteert, bij Ferrari zelfs kunnen wedijveren met Max Verstappen. “Bij Ferrari heeft hij het potentieel om te rijden zoals Max Verstappen dat nu doet”, aldus de Canadees. “Het zou zijn mentale focus gedurende het seizoen een boost kunnen geven, omdat het een nieuwe uitdaging is. Het zou zijn plaats in de geschiedenis verstevigen.”

Spijt

Terwijl bij Mercedes de progressie doorzet, is Hamiltons toekomstige team Ferrari een beetje teruggezakt. Villeneuve is er echter van overtuigd dat de Brit geen spijt heeft van zijn aankomende vertrek. “Nee, Lewis Hamilton had sowieso een verandering nodig”, weet Villeneuve zeker. “Beide partijen wachtten op een excuus om hun eigen weg te gaan, zonder dat het een gevecht werd.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!