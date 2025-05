Na een sterk optreden in de sprintrace baalde Lewis Hamilton van een teleurstellende kwalificatie in Miami. Waar hij zaterdag nog als derde over de streep kwam in de sprintrace, klokte hij later op de dag slechts de twaalfde tijd. De zevenvoudig wereldkampioen sprak zelf van grote problemen bij Ferrari, waardoor hij de grootste moeite heeft om überhaupt Q3 te bereiken. Het grootste struikelblok? De onvoorspelbaarheid van zijn bolide.

De zaterdag van Hamilton op het Miami Autodrome begon nochtans veelbelovend. De Brit klom van de zevende startpositie naar een podiumplek tijdens de tweede sprintrace van het jaar. Het sprintformat lijkt hem goed te liggen – tijdens de eerste zaterdagrace in Shanghai kwam hij zelfs als eerste over de finish. Toch maakte dat de kwalificatie voor de reguliere Grand Prix niet minder uitdagend. Hamilton slaagde er niet in zijn rondetijd in Q2 te verbeteren, waardoor hij als twaalfde afviel.

‘Het is elke keer zó inconsistent’

Waar komen die schommelingen in prestaties vandaan? Na afloop van de sessie werd Hamilton gevraagd naar mogelijke upgrades die de SF-25 iets voorspelbaarder kunnen maken. “We blijven proberen, we zijn immers pas zes races onderweg”, reageerde de 40-jarige coureur. “Maar dat neemt niet weg dat we het ontzettend moeilijk hebben. We doen ons uiterste best om geen grote veranderingen aan de set-up door te voeren, maar wat we ook proberen, elke keer dat we de baan op gaan is het zó inconsistent.”

“We hebben problemen met de remmen, we worstelen met instabiliteit en we zijn over het algemeen gewoon niet snel genoeg”, somde Hamilton op. “Het is al lastig om Q3 te halen. Met zo’n achterstand wordt het natuurlijk ook een hele opgave om punten te pakken.” Hamilton – die de balans van Ferrari later als ‘een puinhoop’ omschreef – voorspelde dan ook weinig goeds voor de aankomende Grand Prix. “Het wordt hard werken, maar we proberen het morgen gewoon opnieuw”, besloot hij. “Ik ben het inmiddels gewend – het is wat het is. We blijven zoeken naar oplossingen. Volgende week ben ik weer in de fabriek te vinden.”

