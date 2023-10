Als Lewis Hamilton uit de Formule 1 vertrekt, dan zal hij niet in een andere raceklasse verschijnen. Dat maakte de Brit dit weekend bekend in een interview voor de Franse TV. Hamilton ging in het interview in op zijn plannen na de Formule 1 en wijdde ook nog wat lovende woorden aan Max Verstappen.

Wereldkampioenen in de Formule 1 kunnen vaak na hun vertrek uit de sport het racen maar moeilijk achter zich laten. Jacques Villeneuve stapte over naar de Formule E, Mika Häkkinen reed een paar seizoenen in DTM en Jenson Button maakte dit jaar zijn debuut in NASCAR. Toen Fernando Alonso twee jaar pauze nam van de Formule 1 waagde hij zich aan de World Endurance Championship. En zelfs Sebastian Vettel, die vorig jaar afscheid nam, stapt toch nog graag weer in een raceauto, bijvoorbeeld tijdens het Goodwood Festival of Speed dit jaar.

Maar voor een van de succesvolste F1-kampioenen is dat niet het geval. Lewis Hamilton tekende recentelijk nog voor twee jaar extra bij Mercedes, maar nadat hij vertrekt uit de Formule 1 heeft hij geen plannen om nog in een andere competitie te racen. “Momenteel heb ik daar echt nul behoefte aan”, vertelt hij aan Canal+. “Ik ben dol op motors en MotoGP, ik heb zelf ook twee superbikes. Daar zal ik nog wel op rijden, maar niet professioneel. Ik denk niet dat ik ooit nog professioneel ergens aan deel zal nemen. Het duurt tienduizend uur voordat je ergens de beste van bent. Ik wil die uren liever gebruiken om de best mogelijke vader te zijn, of om mijn bedrijven op te zetten.”

Benieuwd naar de plannen van Max Verstappen als hij de Formule 1 verlaat? In een interview eerder dit jaar vertelde hij ons uitgebreid over zijn plannen om een eigen raceteam op te zetten. Lees hier een deel van dat interview.

Hamilton over Verstappen

Hamilton werd ook nog gevraagd naar Max Verstappen, die een paar uur voor het interview tot drievoudig kampioen was gekroond. De Brit had niets dan lof voor zijn voormalige rivaal. “Hij heeft het simpelweg fenomenaal gedaan, net als zijn team. Ze verdienen dit succes volledig. Max is dit jaar volledig foutloos geweest, hij heeft geen enkele fout gemaakt. Ik hoop gewoon dat er weer een moment komt dat ik hem uit kan dagen.”

