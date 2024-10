Al vanaf de openingsrace in Bahrein werd Liam Lawson genoemd als een mogelijke vervanger voor Daniel Ricciardo. Niet veel later moest ook Sergio Pérez vrezen voor zijn plek. Inmiddels heeft de jonge Nieuw-Zeelander officieel het stoeltje van Ricciardo overgenomen. Lawson kijkt terug op een lange periode binnen de Red Bull-gelederen, wat soms ook voor hilarische momenten zorgde.

Voordat Liam Lawson tijdens de GP van de Verenigde Staten plaats mocht nemen in zijn eigen VCARB 01, was hij al vaak te vinden in de garage van Visa RB. De ex-reservecoureur reisde vaak mee naar verschillende Grands Prix, niet alleen om te leren van zijn collega’s, maar ook om bij te springen waar nodig. Vorig jaar viel hij al vijf keer in voor Ricciardo, toen de Australiër kampte met een gebroken pols.

‘Moest me inhouden niet te lachen’

Lawson vertelde in The Red Flags podcast hoe hij het afgelopen jaar vaak werd gelinkt aan de stoeltjes van Ricciardo en Pérez – en hoe dat voor komische momenten zorgde in de pitstraat. “Elke keer als Ricciardo of Pérez een fout maakte, werd ik gefilmd,” lachte hij. “Ik stond altijd heel rustig in de garage, maar zodra één van hen van de baan vloog of een spin maakte, zag ik hoe er meteen een cameraman vanuit de pitstraat op me af sprintte.”

“Ze deden er alles aan om maar dat ene shot te krijgen, elke keer opnieuw,” vervolgde Lawson. “Ik moest me dan echt inhouden om niet te lachen. Niet omdat er iemand een fout maakte op het circuit, maar omdat ik wist wat de regie probeerde te doen. Ik begreep het ook wel – die cameraman wilde zijn baan niet verliezen – maar ik vond de hele situatie altijd hilarisch.” Lawson maakt zich inmiddels op voor zijn derde race van het jaar en een ‘zwaar’ weekend in São Paulo.

“Het is een sprintweekend, dus we zullen veel racen”, schreef hij in een officieel persbericht. “Het is ook het einde van de triple header, dus het wordt zeker een zwaar weekend. Brazilië is een circuit met veel historie en ik heb er altijd al een keer willen rijden, dus ik kijk er naar uit om dat voor de eerste keer te doen.”

