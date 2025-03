Red Bull-debutant Liam Lawson toonde zich ontevreden na zijn eerste trainingssessies in Melbourne. Voor de Nieuw-Zeelander waren het zijn eerste meters op het Albert Park Circuit, wat resulteerde in respectievelijk de zestiende en de zeventiende tijd. Lawson vond dat het allemaal te langzaam ging en hoopt zich in aanloop naar de eerste race te herpakken. Teambaas Christian Horner was daarentegen wel tevreden met zijn optreden.

“Comfortabel, maar wel te langzaam,” vatte Lawson zijn openingsdag in Australië samen bij Formula1.com. “We hebben vannacht veel werk te doen. Natuurlijk was het mijn eerste dag op een nieuw circuit. We gingen ervan uit dat we wel wat werk te doen hadden, maar waarschijnlijk niet zoveel. Vannacht gaan we aan de slag, en hopelijk gaat het morgen beter.” Lawson gaf toe dat het voor Red Bull nog niet direct duidelijk is wat er precies moet veranderen. “Als we dat wisten, zouden we ook weten hoe we het moeten oplossen,” grapte hij.

‘Steile leercurve’

“Over het algemeen hebben we wel gewoon grip wanneer we die nodig hebben op deze korte baan,” vervolgde hij op serieuze toon. “Maar tegelijkertijd was ons tempo over een hele ronde te laag. Daar gaan we uiteraard aan werken.” Teambaas Christian Horner, die Lawson nog steeds als ‘een rookie’ beschouwt, maakt zich weinig zorgen over diens leerproces. “Teamgenoot zijn van Max Verstappen is waarschijnlijk de zwaarste baan in de Formule 1,” legde hij uit tegenover Sky Sports.

LEES OOK: Verstappen ontevreden na openingsdag in Melbourne: ‘Komen nu nog tekort’

“Ik denk dat hij de enige coureur op de grid is die nog geen rondjes op dit circuit heeft gereden. Tegelijkertijd vindt hij wel zijn draai en geeft hij goede feedback. Hij begint zich goed in te werken, dus we zullen het de komende races zien. Het belangrijkste is dat Liam Lawson zich op zichzelf concentreert – zijn teamgenoot moet hij negeren, zolang hij maar het beste uit zichzelf haalt. Hij heeft een steile leercurve voor zich, maar van alles wat hij al heeft laten zien, blijkt dat hij het vermogen heeft om dingen op te pakken en te groeien. Dat heeft gewoon tijd nodig.”

Wat betreft de RB21 sloot Horner zich wel aan bij zijn coureurs; er is werk aan de winkel voor Red Bull. “Er zijn een paar aspecten die we nog moeten verbeteren, maar de tijdlijsten zeggen op dit moment nog niet alles. Albert Park is een klein en uniek circuit.”

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.