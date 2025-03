Na de eerste vrije trainingen voor de GP van Australië is Max Verstappen nog niet overtuigd van zijn nieuwe Red Bull-bolide. De Nederlander noteerde in de twee sessies respectievelijk de vijfde en zevende tijd. Waar zijn auto vorig jaar geregeld werd geplaagd door balansproblemen, merkte Verstappen in Melbourne een gebrek aan grip op. Met name de middagtraining werd een ‘moeizame’ exercitie.

Opnieuw werk aan de winkel voor het team van Red Bull, dat na de openingsdag in Australië duidelijk onderdoet voor grote rivaal McLaren. Max Verstappen was weinig onder de indruk van zijn RB21, zo maakte hij duidelijk tegenover de media in Melbourne. “De balans van de auto was niet eens zo verkeerd, maar op de een of andere manier hadden we geen grip en verliep het moeizaam,” lichtte hij toe, enigszins verbouwereerd.

Mechanisch tekort?

“We hebben dus niet echt grote balansproblemen, waardoor het moeilijk wordt om dit op te lossen,” vervolgde hij. Vorig jaar worstelde Red Bull met name in de tweede seizoenshelft met de balans van de bolide, al benadrukt Verstappen dat het nu echt om een mechanisch tekort gaat. Zonder grip mist hij de snelheid om concurrent Lando Norris uit te dagen voor de snelste tijd. “Maar het is ook niet zo dat ik dit vooraf niet had verwacht,” verzekerde hij. “We zullen meer snelheid moeten vinden, want nu komen we tekort om vooraan mee te doen.”

Tijdens de tweede vrije training moest Verstappen zich zelfs achter Racing Bulls-coureurs Yuki Tsunoda en Isack Hadjar scharen, al had Helmut Marko daar een logische verklaring voor. “Zij reden met minder benzine aan boord en met een hogere motorstand,” legde hij eenvoudig uit.

