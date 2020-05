Liberty Media: ‘Grands Prix gaan waarschijnlijk minder geld opleveren na coronacrisis’

Liberty Media-CEO Greg Maffei denkt dat Grands Prix ook na de coronacrisis minder geld in het laatje gaan brengen voor race-organisatoren. Goed nieuws – vooral voor Liberty Media – is dat er volgens Maffei ook kansen liggen.

Dat heeft Maffei, de baas van Formule 1-CEO Chase Carey, volgens RaceFans verklaard in een teleconferentie met Liberty’s aandeelhouders. Maffei ging daarin onder meer in op hoe hij de toekomst van live-evenementen zoals Grands Prix ziet als de coronacrisis achter de rug is.

“Er zullen ongetwijfeld manieren zijn om weer live-evenementen te hebben, ongeacht of dat dankzij een vaccin of een andere vorm van behandeling is”, citeert RaceFans de Amerikaan. “Maar of ze zo groot zullen zijn en zoveel zullen opleveren als voorheen? Dat valt nog te bezien.”

In het algemeen sluit Maffei niet uit dat er – zeker in het begin – minder verdiend zal worden door organisatoren van grootschalige evenementen, waaronder Formule 1-races. “Maar zoals altijd als iets flink in waarde daalt, biedt dat ook kansen voor wie naar de langere termijn kijkt.”

Want, zo vervolgt Maffei: “Als een aanzienlijk deel van de omzet van een evenement jou toekomt, dan gaat het sowieso minder om hoeveel toeschouwers er daadwerkelijk bij aanwezig zijn en juist vooral om hoe je er geld aan verdient op tv en door digitale distributie.”

Vrij vertaald: ook al levert een race de circuits en promotors na de crisis minder geld op door ticketverkoop etc., dan nog staat dat los van hoe Liberty Media er aan de media-kant aan kan verdienen. Liberty Media’s belangrijkste Formule 1-inkomsten komen immers uit de verkoop van de tv-rechten.

Toch is ook Liberty er van afhankelijk dat er geracet wordt. Zonder Grands Prix valt er niks te verdienen. Over het eerste, raceloze kwartaal van 2020 zag Liberty Media haar Formule 1-omzet immers met 84% dalen. Dat is ook precies waarom het weer zo snel en zo veel mogelijk wil racen.

