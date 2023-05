De simulaties en berekeningen vooraf wezen een andere strategie aan als betere, maar Max Verstappen vertrouwde zondag voor de Grand Prix van Miami op zijn kennis, ervaring, inzicht en gevoel. “Hij koos zelf voor de alternatieve strategie”, aldus Red Bull-teambaas Christian Horner.

Dat de als negende gestarte Verstappen de race won was al knap, de manier waarop maakte het af. Horner: “Starten op de harde band was volgens de simulaties niet de snelste strategie. Maar het zou een voordeel opleveren als er een safety car kwam in het laatste deel van de race.” Die kwam er echter nooit en desondanks won Verstappen soeverein.

Zie daar, het verschil dat een coureur kan maken. De tweevoudig wereldkampioen wist zijn banden zodanig goed te managen dat hij ook zonder safety car van de alternatieve strategie de snelste strategie maakte. “

De crux zat ‘m volgens Horner in het middelste deel van de race, de fase na de pitstop die Sergio Pérez in de twintigste ronde maakte. “In de 22 ronden daarna was het voor Max min of meer een race tegen de klok. Op twintig ronden oudere banden was het indrukwekkend om te zien hoe hij de rondetijden (van Pérez, red.) kon evenaren of soms zelf verbeteren. Daar won hij de wedstrijd.”

