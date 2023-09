De leerschool is hard, Logan Sargeants debuutjaar in de Formule 1 gaat (nog) niet over rozen. Maar hij heeft zwaardere hindernissen overwonnen. “Soms zag ik het niet meer zitten.”

De Amerikaanse nieuwkomer introduceert zichzelf aan FORMULE 1 Magazine aan de hand van een aantal thema’s. Roem is het thema van deze teaser:

“De populariteit van de Formule 1 groeit snel in Amerika. We hebben er dit jaar drie races, iets wat ik erg cool vind. Miami was, zeker voor mij als Amerikaan, bijzonder. Ik ben benieuwd hoe het in Austin en Las Vegas zal zijn, maar ik verwacht er veel van. De drivers parade in Miami was voor mij heel speciaal, om mijzelf zo voor het eerst te kunnen presenteren aan de Amerikaanse fans. Ik word in Amerika wel wat bekender, ja. Maar hoe bekend is voor mij moeilijk te zeggen. Ik ben er immers niet zo vaak, zit de hele tijd in Londen.”

“Formule 1 voldoet tot nu toe aan al mijn verwachtingen. De auto’s zijn natuurlijk heel bijzonder. Druk is er altijd, in welke klasse je ook uitkomt. Maar de druk is wel anders. Je moet jezelf snel en steeds verbeteren, uitvinden hoe je dat moet doen, snel op je benen leren staan en ervoor zorgen dat je een blijvertje wordt. Want dat is het ultieme doel. Om eerlijk te zijn: de media- en marketingverplichtingen overvielen me in het begin wel een beetje. Maar ook dat gaat steeds beter.”

Benieuwd naar de rest van het interview met Logan Sargeant? Haal dan nu de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine in de winkel. Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland!

In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veel meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix