Mahaveer Raghunathan zal misschien niet iedereen wat zeggen, maar voor de kenner is de Indiase coureur zeker een merkwaardige coureur. Na een lange stilte rondom de Indiër zijn er beelden verschenen van hem, in een Formule 1-auto van Alfa Romeo.

Raghunathan maakte in de opstapklasse van de Formule 1 nogal naam voor zichzelf, al was het in dit geval niet positief bedoeld. De 22-jarige Indiër, die onder de Nederlandse vlag reed vanwege een Nederlandse licentie en ook namens het Nederlandse MP Motorsport in de Formule 2 reed, staat vooral bekend om zijn gebrek aan snelheid.

‘Lord Mahaveer’, zoals hij ook wel vaak cynisch aanbeden wordt op het internet, kwam in 2019 volop in nieuwsmedia terecht vanwege zijn twee raceschorsingen in één Formule 2-seizoen. In het seizoen pakte hij meer strafpunten dan punten voor het kampioenschap: zijn eerste raceschorsing, wat na twaalf strafpunten gebeurt, kwam al na vijf races. Hij schreef daarmee geschiedenis door als eerste coureur ooit geschorst te worden middels dat strafpuntensysteem.

Later dat seizoen moest hij in feite nog een race aan zich voorbij laten gaan. In de vrije training op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi pakte hij opnieuw een strafpunt wat zijn tweede schorsing opleverde. Hij kon dat weekend echter wel deelnemen aan de race, omdat er in de regels gesproken wordt over een schorsing voor het volgende evenement, en niet een race. Omdat het ‘evenement’ in Abu Dhabi al bezig was, kon hij niet voor dat weekend geschorst worden.

Na een lange stilte rondom zijn carrière doken er donderdag plots beelden op van Raghunathan. Hij heeft namelijk 71 ronden in de Alfa Romeo C38 gereden als onderdeel van een privétest op de Hungaroring. Het waren zijn eerste meters in een Formule 1-auto. Op de groepsfoto die op sociale media verscheen is een bord te zien met daarop 1:21.1, wat dan zijn snelste rondetijd zou moeten zijn. Théo Pourchaire reed op de woensdag tijdens zijn test een 1:19.2, Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen reden rondetijden van 1:17.5. Dat het om een privétest ging betekent dat het team zelf geen informatie vrijgeeft.

