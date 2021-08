De 17-jarige Théo Pourchaire kan zijn geluk niet op na zijn allereerste meters in een Formule 1-auto. De Fransman is Alfa Romeo dankbaar voor de ‘geweldige ervaring en onvergetelijke dag’.

“Gisteren is een droom uitgekomen”, tweet Pourchaire. “Ik heb voor het eerst in mijn leven in een Formule 1-auto gereden. Ik weet nog dat ik van die dag droomde als een kind. Ik wil graag Alfa Romeo bedanken voor de geweldige ervaring en deze onvergetelijke dag”, aldus de Fransman.

Lees ook: Geen ‘Ferrari-zitje’ meer bij Alfa Romeo: teambaas Vasseur beslist

Pourchaire rijdt momenteel in de Formule 2 voor het ART Grand Prix-team. De 17-jarige coureur geldt als groot talent, mede dankzij een indrukwekkend debuut in de Formule 3 in 2020. Hij werd toen tweede in het kampioenschap en kwam drie punten tekort om Oscar Piastri te verslaan. Momenteel staat hij zesde in het Formule 2-kampioenschap. Hij heeft 65 punten achter zijn naam staan en kijkt zo tegen een achterstand van 43 punten aan ten opzichte van Piastri. Pourchaire maakt onderdeel uit van de Sauber Academy, het opleidingsteam van Alfa Romeo.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor we Pourchaire in de Formule 1 zullen zien. Toch wil Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur het rustig aan doen. “We hebben een contract met Théo, maar we willen niks overhaasten met hem. We moeten niet vergeten dat hij pas 17 is. Hij moet zijn werk doen in de Formule 2 en dan komt er nog wel tijd voor wat gesprekken. Ik ben onder de indruk van Théo, maar dat was ik vorig jaar al”, aldus Vasseur.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de Grand Prix van Hongarije en het weekend van Max Verstappen. FORMULE 1 nr. 10 ligt donderdag in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.