De verbouwing van het Losail International Circuit in Qatar is vrijwel helemaal afgerond. Het circuit, gelegen op zo’n twintig kilometer van Doha, is van 19 tot en met 21 november gastheer van de Grand Prix Fromule 1 van Qatar.

Qatar werd vorige maand officieel toegevoegd aan de Formule 1-kalender van 2021 en zal ook vanaf 2023 tien jaar lang gastheer zijn van de koningsklasse van de autosport. Op Losail wordt al jaren door de MotoGP gereden. Hoewel de omloop een Grade 1-licentie van de FIA heeft en dus ook de Formule 1 welkom mag heten, heeft de FIA de circuiteigenaar verzocht om toch wat aanpassingen te doen. Zo is er een tiental extra garages gekomen, zijn er hier en daar wat kerbstones en barrières vervangen en is de ingang van de pitstraat flink aangepast.

Ook die werkzaamheden zijn vrijwel afgerond, maar FIA-racedirecteur Michael Masi gaat nog wel een keertje langs voor een laatste inspectie. “Ze passen de ingang van de pitstraat helemaal aan”, zei Masi tegen Autosport.com. “Ik ga er dit weekend, voor Austin, nog een keer heen om te kijken, maar bijna alle werkzaamheden zijn afgerond.”

Het Losail International Circuit ligt midden in de woestijn (Foto: Formula 1)

Motorcircuit

Het Losail International Circuit opende in 2004 de deuren en was vanaf dat jaar ook direct het strijdtoneel van de MotoGP van Qatar. In de loop van de jaren werd er ook met vierwielers geracet, maar de focus bleef toch vooral gericht op de motorsport. Het opwaarderen van het circuit voor de Formule 1 vormde dan ook een flinke uitdaging, benadrukte Masi. “Uiteraard is het circuit in eerste instantie een motorcircuit. Dus vanuit het oogpunt van het circuit zijn zaken de belangrijkste veranderingen zaken als dubbele rijen kerbstones en de apex sausages die moeten voorkomen dat coureurs bochten afsnijden. Er is ook een groot aantal upgrades uitgevoerd aan de barrières, zoals de Tecpro-barrières en de bandenstapels. Maar de ingang van de pitstraat is waarschijnlijk de grootste verandering, laten we het zo maar noemen.”

