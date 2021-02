Lundgaard: ‘Aan tweede en laatste kans bezig, een derde krijg je alleen met een rijke vader’

De Deen Christian Lundgaard begint in 2021 aan zijn tweede Formule 2-seizoen, en weet dat dit behalve zijn tweede ook gelijk zijn laatste kans is om te overtuigen en de Formule 1 te halen. “Voor een derde kans heb je een rijke vader nodig, en die heb ik niet.”

Lundgaard, een lid van de Alpine Academy, kwam in zijn debuutseizoen in de Formule 2 niet verder dan de zevende plek, 66 punten achter kampioen Mick Schumacher. Lundgaard won twee races en pakte nog vier podiumplekken, maar het ontbrak de negentienjarige coureur uit Hedensted aan regelmaat. Wel deed hij genoeg om een tweede jaar bij topteam ART af te dwingen, en zodoende een tweede kans.

“Dit wordt een cruciaal seizoen voor me. Het is immers mijn tweede jaar in de Formule 2, en als je een derde kans wil krijgen, heb je een rijke vader nodig en die heb ik niet”, lacht Lundgaard in gesprek de Deense krant BT. Hij beseft dus wat hem te doen staat. “Ik weet wat er kan volgen als ik goed presteer, maar ook dat het er niet meer van komt als ik het nu niet goed doe”, doelt hij op de Formule 1.

Alpine heeft in de Formule 1 voor 2022 op papier immers een zitje vrij, met Esteban Ocons contract dat eind dit jaar afloopt. Daarnaast heeft Alpine zich bereidwillig getoond haar talenten eventueel bij een ander team te stallen. Mia Sharizman, het hoofd van Alpine’s talentenprogramma verwacht ‘met zijn ervaring en zitje bij ART’ ook dat Lundgaard dit jaar om de Formule 2-titel vecht. Behalve Lundgaard rijden ook Guanyu Zhou en Oscar Piastri in 2021 met steun van Alpine in de Formule 2.

