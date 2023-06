De burgemeester van Madrid is ervan overtuigd dat de Spaanse hoofdstad binnenkort de organisatie van de Grand Prix van Spanje over zal nemen van Barcelona. Tijdens een zakenevenement in Madrid noemt burgemeester Jose Luis Martinez-Almeida het ‘een grote waarschijnlijkheid’ dat Madrid een Grand Prix gaat krijgen.

Madrid loopt al enige tijd te azen op een plek op de Formule 1-kalender. De Grand Prix van Spanje wordt momenteel verzorgd door Barcelona. Dat contract loopt nog tot en met 2026, en Madrid staat te springen om het stokje daarna over te nemen.

“We hebben de afgelopen maanden aan dit project gewerkt, samen met Ifema”, verklaart de burgemeester, verwijzend naar de congresorganisatie Ifema. Deze organisatie zal waarschijnlijk ook de uitbater van de race worden. “We hebben de hoop en het goed vertrouwen dat Madrid de Grand Prix zal krijgen. We zijn erg optimistisch. Het is een grote waarschijnlijkheid dat de Formule 1 naar onze stad zal komen.”

“Ten opzichte van de buurtbewoners zullen er natuurlijk aanpassingen zijn”, vervolgt Almeida. “We zullen maatregelen nemen om te zorgen dat het ongemak tot een minimum beperkt wordt. De Formule 1 is erg belangrijk voor Madrid, maar de rust en kalmte van de omgeving moet ook tellen.”

In het verleden werd er al eerder in de buurt van Madrid gereden. Het Circuito del Jarama organiseerde in totaal negen keer een Formule 1 race, waarvan de laatste in 1981 werd verreden. Mocht de Formule 1 inderdaad terugkeren naar Madrid, dan zal de race niet op Jarama gereden worden. In plaats daarvan wordt er een volledig nieuw stratencircuit ontworpen in de Spaanse hoofdstad.