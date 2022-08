Hoewel Kevin Magnussen in eerste instantie het gevoel had dat hij de Formule 1 vorig jaar niet miste, is de Deense Haas-coureur blij met het ‘enorme voorrecht’ om weer in de koningsklasse van de autosport te rijden.

Magnussen was net een jaar in de sportscars van IMSA bezig toen hij begin dit jaar plots een telefoontje kreeg van Haas. Hij was daar de beoogde vervanger van Nikita Mazepin, die geen toekomst meer had bij het Amerikaanse team door de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Magnussen, die op het punt stond om mee te doen aan het Hypercar-project van Peugeot, twijfelde geen moment en keerde terug in de Formule 1.

“Ik was erg blij dat ik nog een leventje naast de Formule 1 had”, zegt Magnussen over zijn tijd voor zijn terugkeer in de Formule 1. “Ik racete nog steeds in veel verschillende auto’s. Ik nam deel aan Le Mans met mijn vader als teamgenoot, dat was erg leuk. Ik heb natuurlijk ook nog in de IndyCar gereden en geracet op Daytona, ik had het erg naar mijn zin. Het voelde niet alsof ik de Formule 1 miste.”

Toch voelde Magnussen diep van binnen dat hij wel degelijk wat miste. “Toen ik naar de races keek, deed het een beetje pijn dat ik wist dat ik dat niet meer ging doen”, legt de Deen uit. “Dus ik denk dat als ik eenmaal voorgoed met pensioen ga, ik het rijden en racen met deze auto’s altijd zal missen. Ik denk dat het echt een enorm voorrecht is en vorig jaar liet zien of benadrukte hoe groot het voorrecht is. Als je het eenmaal een beetje kwijt bent en het weer terugkrijgt, is het heel gaaf om Formule 1-coureur te zijn.”

Magnussen imponeerde direct bij zijn comeback door de Haas als vijfde over de streep te brengen in Bahrein. De teamgenoot van Mick Schumacher heeft in de eerste dertien races van het seizoen 22 punten behaald. In Hongarije introduceerde Haas een groot updatepakket, wat ook meteen de laatste zal zijn. “Ik hoop op meer performance, maar met deze upgrades duurt het even voordat je de karakteristieken onder de knie hebt, dan pas haal je het maximale eruit.”