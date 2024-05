Met een lach van oor tot oor meldde Kevin Magnussen zich na de sprintrace in Miami in het spreekwoordelijke ‘rondje’, de vaste ontmoetingsplek met de internationale media. In 19 ronden slaagde hij erin om liefst 35 seconden aan tijdstraffen bijeen te rijden, maar het diende een hoger, benadrukte de Deen van Haas. “Alle straffen waren verdiend.”

Kevin Magnussen staat te boek als een coureur die met het mes tussen de tanden verdedigt, maar in Miami maakte de Haas-coureur het wel erg bont in zijn ijver om Lewis Hamilton achter zich te houden. Zo sneed hij een chicane af, botste hij met de Mercedes van hamilton en drukte hij de zevenvoudig wereldkampioen even later ook nog eens van de baan. Voor Hamilton was het om gek van te worden.

‘Ik moest het spel spelen’

De incidenten leverden Magnussen meerdere straffen op van de stewards, maar zijn capriolen hielden Hamilton dusdanig op dat zijn teamgenoot Nico Hülkenberg uitendelijk kostbare WK-punten kon scoren. De Duitser, die komend seizoen de overstap maakt naar Sauber/Stake F1, werd als zevende afgevlagd.

“Alle straffen waren verdiend, daar is geen twijfel over mogelijk”, gaf Magnussen ruiterlijk toe. “Maar ik moest het spel spelen. Ik vocht als een gek met Lewis en ik moest een gat creëren met Nico die voor me reed met van die stomme tactieken. Maar uiteindelijk deed ik mijn werk, ik ben een teamspeler en Nico scoorde zijn punten dankzij mij. Het is niet helemaal de manier waarop ik wil racen, maar het is wat ik moest doen.”

