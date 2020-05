Magnussen geeft toe: ‘Ik ga soms over de schreef, maar ben niet de enige’

Kevin Magnussen zegt dat hij de “eerste is om toe te geven” dat hij tijdens zijn F1-carrière op bepaalde momenten “over de schreef ging”, maar benadrukt dat hij niet de enige coureur is die dat doet. Volgens de Deen komt deels doordat gevechten in het middenveld intenser zijn dan aan de kop van het veld. “Als je P11 rijdt, valt er dat ene punt te winnen… en heb je niet veel te verliezen.”



Kevin Magnussen staat bekend als een harde racer. De Haas-coureur, die ondertussen 102 races op de teller heeft, is zich daarvan bewust. “Er zijn zeker enkele coureurs die problemen hadden met mijn rijstijl en daarover hebben geklaagd. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik op sommige momenten over de schreef ging, maar ik denk niet dat ik de enige ben die dat heeft gedaan“, vertelt Magnussen tijdens een video-interview op Instagram.

De Deen denkt dat zijn incidenten voorkomen uit de gevechten die hij uitvecht. “Ik heb de afgelopen jaren vaak in het middenveld gestreden”, legt hij uit. “Als je op P10 rijdt en je wordt ingehaald, of andersom… dan valt er dat ene punt te winnen… en heb je niet veel te verliezen. Ik heb hele zware gevechten gehad voor P10. Sommigen daarvan waren over de limiet”, geeft Magnussen toe.



Volgens Magussen is het verschil tussen hard en te hard racen erg klein. “Je moet het tot het uiterste gaan, zeker niet over de limiet, maar je moet tot het uiterste gaan met je rijstijl. Je mag niet over de limiet gaan, maar moet op de limiet rijden, maar dat is soms moeilijk te vinden.”

