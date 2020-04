Magnussen senior simt zich suf maar Kevin gaat liever karten

Zijn vader Jan is in korte tijd uitgegroeid tot een een populaire deelnemer van de wekelijkse online wedstrijden van The Race. Zijn zoon Kevin Magnussen gebruikt de simulator in ieder geval niet als middel om ‘in vorm te blijven’: “Het verschil is gewoon te groot.”

Velen van zijn met name jongere collega’s doen niets anders dan online racen. De oudere generatie laat het vooral afweten: Kimi Räikkönen heeft er een broertje dood aan, Lewis Hamilton is vooral aan het surfen, alleen Sebastian Vettel schijnt verleid te zijn met een nieuwe simulatorset. Magnussen zegt weleens te spelen tegen vader maar daar houdt het ook mee op.

“Ik ben een paar keer in de fabriek geweest om een paar uur in de simulator te rijden maar dan moet ik ook meteen naar buiten om een luchtje te scheppen”, zegt de Haas-coureur tegen het Deense BT. “Mijn vader heeft een simulator in zijn woonkamer staan en soms rijden we tegen elkaar. Dat is voor de lol maar ik heb er nooit heel van gehouden.”

Zijn afkeer zit hem vooral in het gebrek aan realisme, het echte werk is niet te vangen in de simulator, vindt Magnussen. “Ik denk niet dat je er zoveel aan hebt als in het echt op de baan. Natuurlijk zijn er vergelijkbare dingen maar het verschil is gewoon te groot. Het lijkt ook niet op wat we in de fabriek hebben staan en zelfs de stap van dat programma naar de realiteit is heel groot.”

Je kan rustig stellen dat Magnussen een buitenmens is. “Het is niet zo dat ik er helemaal niks om geef maar ik race liever buiten. Zodra ik terug ben in Denemarken, ga ik weer karten. Dat is naar mijn mening zoveel beter dan een simulator en bovendien heb ik er ook meer lol in.”

