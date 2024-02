Oud-wereldkampioen Nigel Mansell kan niet wachten om Lewis Hamilton los te zien gaan in een Ferrari. De 70-jarige Engelsman denkt dat Hamilton – mits hij gemotiveerd blijft – de concurrentie nog steeds het vuur aan de schenen kan leggen. Dat wordt oppassen geblazen voor rivaal Max Verstappen: “Lewis kan dit”, aldus Mansell.

Nigel Mansell reageerde bij BBC Sport op het nieuws dat Lewis Hamilton zijn team in 2025 gaat verlaten voor Ferrari. De transfer kwam als een schok voor de F1-wereld, aangezien de 39-jarige coureur nu al twaalf seizoenen aan Mercedes verbonden is. Mansell denkt dat als Hamilton nog steeds hongerig is voor een titel, hij serieus kans maakt bij Ferrari.

“Mensen denken dat Hamilton al te oud is, maar ik won mijn kampioenschap op mijn 39e”, verklaart Mansell. De goedlachse coureur pakte zijn enige WK-titel in 1992, toen hij net terug was bij Williams. “Als hij gemotiveerd blijft, heeft hij nog meerdere jaren te gaan. Ik vind het echt geweldig!”

Strijd met Max Verstappen

Volgens Mansell hoeft Ferrari alleen maar een competitieve auto te bouwen voor Hamilton om een gooi te doen naar het kampioenschap. De enige die hem dan nog in de weg zou kunnen staan is Max Verstappen. “Hamilton kan dit, maar je kunt ervan uitgaan dat Verstappen er alles aan zal doen om hem te stoppen”, legt Mansell uit. “Maar ik weet zeker dat Ferrari alles op alles gaat zetten om hem tegen te houden.”

Mansell heeft er – net als menig F1-fan – heel veel zin om Hamilton in het rood te zien rijden. “Ik denk dat we nu al een fantastisch Formule 1-seizoen voor de boeg hebben, maar het ziet er naar uit dat het in 2025 echt heel spannend wordt.” Zelf maakte de Engelsman ook ooit de overstap naar Ferrari. In 1889 verruilde hij Williams voor de scuderia, waarmee hij de laatste coureur werd die ooit door Enzo Ferrari zelf werd geselecteerd.

