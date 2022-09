Red Bull-adviseur Helmut Marko acht de kans ‘zeer groot’ dat Max Verstappen in Singapore al zijn tweede wereldtitel opeist. Dat zou voor het team uiteraard mooi nieuws zijn, al hoopt Marko stiekem dat Verstappen zijn titel pas in Japan pakt.

Verstappen heeft met zes races te gaan een voorsprong van 116 punten ten opzichte van Charles Leclerc. Dankzij de sprintrace in Brazilië zijn er in totaal nog 164 punten te vergeven. Na de Grand Prix van Singapore zijn dat er nog 138. Met een minimaal verschil van die 138 punten moet Verstappen Singapore verlaten, wil hij dan al kampioen worden.

Dat betekent dat Verstappen hoe dan ook moet winnen als hij al in de nachtrace tot kampioen gekroond wil worden, terwijl Leclerc een slechte race moet hebben en achtste of lager moet eindigen. Hoewel die kans op papier klein lijkt, ziet Red Bull-adviseur Helmut Marko het positief in. Hij acht de kans namelijk ‘zeer groot’ dat Verstappen zijn tweede titel al in Singapore veiligstelt.

Zo vroeg de titel veiligstellen zou de droom zijn voor Red Bull, al kan het volgens Marko nog beter. “Marketingtechnisch zou het beter zijn om de titel in Japan te winnen, vanwege onze motorpartner Honda”, geeft Marko aan in gesprek met ORF. “Maar over het algemeen kunnen we aannemen dat Max wereldkampioen wordt. Het is gewoon een kwestie van wanneer”, aldus de Oostenrijker.

Voor Red Bull kon het seizoen niet beter, zeker niet na vorig seizoen, toen het team tot de laatste ronde moest strijden om de titel met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. “Vergeleken met vorig jaar is het nu een waanzinnig prettig gevoel”, zegt Marko. “Max zei ook dat hij de laatste zes tot acht races in 2021 tegen Lewis Hamilton op de lange termijn niet aankan.”

Gewichtsvermindering

Het seizoen begon dramatisch voor Red Bull, waar Verstappen twee keer uitviel in de eerste drie races. Sindsdien zijn er stappen vooruit gezet door het team en staat er geen maat op Verstappen. Dat heeft volgens Marko te maken met de verbeterde betrouwbaarheid, maar ook met het gewichtsverlies van de RB18.

“Door het overgewicht duwde de auto aanvankelijk over de vooras”, legt Marko uit. “We introduceerden achtereenvolgens een gewichtsvermindering, iets van twee tot drie kilo per race. Daarbovenop kwam een krachtig ontwikkelingsprogramma. Onze auto werd steeds beter terwijl Ferrari technische mankementen en rijdersfouten kende. Zo veranderde het gat na verloop van tijd in een comfortabele voorsprong voor ons”, besluit Marko.