Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet geheel tevreden over de kwalificatie van Red Bull in Brazilië. Met name de negende plek van Sergio Pérez was een ‘ernstige’, maar Marko verwacht dat de Mexicaan plekken goed kan maken. Van Max Verstappen verwacht hij dat hij de sprintrace zal winnen.

Niet een Red Bull of Ferrari veroverde de poleposition in Brazilië, maar Kevin Magnussen. De Deen verraste onder de verraderlijke omstandigheden door zijn Haas voor het eerst op pole te zetten met een verschil van twee tienden naar Verstappen, die van de tweede plek zal starten in de sprintrace van 24 ronden.

“Magnussen heeft zijn kans gegrepen, ging als eerste naar buiten en reed een foutloze ronde”, zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko tegen Sky Sports. “Max verremde zich in bocht 8,” legt Marko uit, “en verloor daar vijf tienden mee.”

Het was dan ook een ‘relatief makkelijke’ poleposition geweest voor Verstappen, baalt Marko. Maar de Oostenrijker maakt zich meer zorgen om de tegenvallende kwalificatie van teamgenoot Sergio Pérez. “Dat was veel ernstiger”, stelt Marko. Dat kwam volgens hem vooral doordat Pérez er vanuit ging dat Ferrari Charles Leclerc, die als enige op de intermediates reed, naar binnen zou halen.

Dat gebeurde echter niet. “Daardoor kwam hij kwam achter hem vast te zitten”, legt Marko uit. “Het is jammer, want hij had anders derde of vierde kunnen worden”, meent de Red Bull-adviseur. Maar, haalt Marko meteen aan, de sprintrace biedt weer kansen op een betere startpositie voor de race van zondag.

“Als de omstandigheden hetzelfde zijn [als in de kwalificatie], dan denk ik dat er nog veel mogelijk is”, aldus Marko. Ook voor Verstappen zijn er genoeg kansen op de ‘pole’ voor zondag, denkt Marko. “We zijn duidelijk sneller dan de Haas, maar Magnussen is een harde vechter die het tegen iedereen opneemt. Dus Max moet naar voren zien te rijden, maar zonder risico. Ik denk dat dat genoeg moet zijn voor een overwinning in de sprint”, besluit Marko.