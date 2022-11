Max Verstappen start de sprintrace van de Grand Prix van Brazilië die zaterdag wordt verreden vanaf de tweede plaats. De Nederlander moest in het door regen en rode vlaggen geteisterde laatste deel van de kwalificatie alleen de verrassing van de dag Kevin Magnussen voor zich dulden.

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen kende geen sterke start van de kwalificatie. In het eerste – deels natte – deel kwam hij niet verder dan de zesde tijd, maar in Q2 leefde de Nederlander op. Verstappen sloot die sessie op de tweede plaats af en dus leek hij in Q3 voor pole te kunnen gaan. Die laatste sessie begon redelijk droog, maar al gauw begon het licht te spetteren. Verstappen en ook Magnussen hadden toen al een snelle tijd neergezet en dat bleek achteraf een slimme zet. Niet veel later schoot namelijk George Russell van de baan en tijdens het oponthoud ging het steeds harder regenen, waardoor snellere rondetijden onmogelijk werden. Het leverde vrolijke gezichten op in de garage van Haas waar Magnussen uitbundig zijn pole vierde.

De Deen werd sportief gefeliciteerd door Verstappen die blij was met de tactische keuzes van zijn team. “We wisten dat het om die ene ronde zou gaan omdat er kans op regen was. Ik was de vierde of vijfde auto op de baan en had een beetje een lock-up in bocht 8. Dat heeft me denk ik de pole gekost”, aldus Verstappen die niet baalde dat hij pole was misgelopen. “Als je naar de concurrentie kijkt dan ziet het er gewoon goed uit. In deze omstandigheden kan er een hoop gebeuren. Het was een beetje een loterij, maar we staan nog steeds op de eerste rij en dat is het belangrijkste.”

Verstappen waagde zich niet aan een voorspelling voor de sprintrace. “We hebben geen idee wat het weer gaat brengen, maar dat maakt Interlagos dan ook wel weer speciaal.”

