Yuki Tsunoda heeft inmiddels vier Grands Prix gereden voor Red Bull. Na de GP van China werd hij, op tijd voor zijn thuisrace in Japan, overgeheveld naar het hoofdteam. Zijn prestaties zijn tot nu toe redelijk te noemen – driemaal kwalificeerde hij zich in de top tien, en hij verzamelde al zes WK-punten voor de Oostenrijkers. Topadviseur Helmut Marko prijst Tsunoda om zijn snelheid in de afgelopen races, al uit hij ook de nodige kritiek.

“Yuki (Tsunoda, red.) wordt steeds beter”, reageerde Helmut Marko na de GP van Miami tegenover het Oostenrijkse OE24. “Hij is de eerste teamgenoot van Verstappen die ook daadwerkelijk op het niveau van Max zit”, begon hij zijn lofzang over de jonge Japanner. Toch is de 82-jarige Red Bull-topman niet louter positief. Marko ziet bij Tsunoda nog altijd dezelfde gebreken die hij in het verleden ook al signaleerde bij Racing Bulls, en daarvoor AlphaTauri. “Helaas maakt hij nog te veel fouten zodra de druk toeneemt”, oordeelde hij.

‘Onderschat Isack Hadjar niet’

Ook over de concurrentie, met name kampioenschapsleider Oscar Piastri, is Marko enthousiast. Zo vindt hij het ‘verfrissend’ om te zien dat de Australiër het hoofd koel weet te houden aan de top van het veld. “Ik ben erg onder de indruk”, aldus Marko. “Piastri blijft altijd rustig en zet iedereen voortdurend onder druk. Hij wil altijd vooraan rijden. Dat is echt verfrissend om te zien.”

Tot slot stak Marko de loftrompet over Tsunoda’s ex-teamgenoot en Racing Bulls-rookie Isack Hadjar, die na zes Grands Prix ook complimenten oogst. “Ik zou hem zeker niet onderschatten”, waarschuwde de Oostenrijker. “Hij greep in Miami met een paar honderdsten naast een nieuw WK-punt.”

