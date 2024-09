Red Bull-adviseur Helmut Marko doet een boekje open over het vertrek van Daniel Ricciardo bij het Oostenrijkse team. De Australiër verruilde Red Bull voor Renault in 2019, en de overstap kwam als een grote schok voor de renstal. Ricciardo had namelijk eerder nog met een handdruk beloofd om ook in 2019 voor Red Bull te blijven rijden.

Ricciardo beleefde in zijn tijd als coureur voor Red Bull de meeste successen van zijn carrière, en pakte maar liefst zeven van zijn acht overwinningen. Toch besloot de man uit Perth in de zomer van 2018 om naar Renault te gaan, tot grote schok van de Oostenrijkse renstal.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko was Ricciardo’s besluit om Red Bull te verlaten het “keerpunt” van zijn carrière. Vooral omdat de Australiër eerder met een handdruk had beloofd om ook voor 2019 een Red Bull-contract te tekenen. “Het was een evenement op het hoofdplein in Graz”, herinnert Marko zich, tegenover Formula1.de. “Daarna zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we een overeenkomst gesloten. Verzegeld met een handdruk. Hij reisde vervolgens naar Salzburg en deed daar hetzelfde met Dietrich Mateschitz.”

“Maar (Ricciardo, red.) had bepaalde bedenkingen bij de Honda-motor, die naar ons zou zijn gekomen, en luisterde blijkbaar meer naar Renault en Cyril Abiteboul”, vervolgt Marko. Ricciardo bleef uiteindelijk twee jaar bij Renault, voordat hij naar McLaren overstapte.

Geen spijt

Zelf heeft Ricciardo geen spijt van zijn beslissing om Red Bull te verlaten, ook al pakte de coureur nog maar één overwinning na zijn Red Bull-dagen. “Het is niet dat ik terugkijk en spijt heb”, vertelt Ricciardo, aan PlanetF1. “Ik weet waarom ik die beslissing nam. Als ik dacht wat ik nu dacht, zou ik dan een andere beslissing hebben genomen? Waarschijnlijk wel. Het betekent niet dat ik spijt heb van die beslissing op dat moment, dat was gewoon waar ik met mijn hoofd bij was.”

