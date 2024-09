Met het vertrek van Daniel Ricciardo bij Visa RB moet Max Verstappen afscheid nemen van een van zijn beste vrienden op de grid. De Nederlandse kampioen was in zijn beginjaren bij Red Bull drie jaar lang de teamgenoot van de goedlachse Australiër. Sindsdien onderhouden de twee een goede band. Verstappen benadrukt dat er ‘nog genoeg mooie dingen aankomen’ voor Ricciardo.

LEES OOK: Verstappen is Ricciardo ontzettend dankbaar: ‘Hij kan alles vragen wat hij wil’

“Houd je hoofd omhoog, vriend”, schreef Max Verstappen donderdag op Instagram. “Er komen nog genoeg mooie dingen aan.” Verstappen stond na de GP van Singapore bij Ricciardo in het krijt. De Visa RB-coureur snoepte op Marina Bay het punt voor de snelste raceronde weg bij Max’ titelrivaal Lando Norris. De Nederlander wist toen al dat een pensioen naderde voor Ricciardo en bedankte hem na afloop voor zijn sportiviteit.

“Hij (Ricciardo, red.) is een geweldige kerel”, zei Verstappen tegen Viaplay. “We hebben altijd een hele goede band gehad. Hij zal herinnerd worden als een geweldige coureur, maar ook als een geweldig persoon. Als ik zelf ook afscheid heb genomen van de Formule 1, gaan we samen een biertje drinken en terugkijken op al die jaren samen.”

LEES OOK: Horner bedankt Ricciardo in emotioneel bericht: ‘Zoveel meer dan een coureur’

‘Topkerel’

Daniel Ricciardo schreef donderdag op sociale media dat hij terugkijkt op ‘een wilde, prachtige en geweldige reis’. “Op naar een nieuw avontuur”, aldus de 35-jarige coureur. Oud-teamgenoot Lando Norris reageerde met een hartje en de tekst: “Ik hou van je, maat.” Hij was niet de enige coureur die van zich liet horen. “Er komen nieuwe avonturen aan”, schreef Fernando Alonso, terwijl George Russell liet weten dat hij Ricciardo ‘heel erg gaat missen’.

LEES OOK: Daniel Ricciardo zwaait Formule 1 vaarwel: ‘Op naar een nieuw avontuur’

Esteban Ocon, die in 2020 Ricciardo’s teamgenoot was bij Renault, schreef op X dat hij veel heeft geleerd van de Australiër. “Je bent een topkerel”, aldus de Fransman. “Je mag trots zijn op wat je hebt bereikt. Ik weet zeker dat je in de toekomst nieuwe successen zult vinden.” Tot slot plaatste ook Lewis Hamilton een emotioneel bericht op Instagram. De Engelsman heeft sinds 2011 met Ricciardo kunnen wedijveren.

“Het was een eer om al die jaren tegen je te strijden”, schreef de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik zal de gevechten, het lachen en het drinken uit je schoen nooit vergeten. Het was smerig, maar ik ben blij dat ik het met je heb mogen doen, kerel. Je bent altijd jezelf geweest en deed alles met een grote glimlach. Ik kan niet wachten om te zien wat je hierna gaat doen. Ik ben er altijd voor je.”

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!