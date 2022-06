Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt er nog altijd rekening mee dat Mercedes zich dit seizoen in de titelstrijd zal mengen. De snelheid is er, het ontbreekt Mercedes enkel aan constantheid, denkt Marko.

Mercedes leek bij de testdagen een silver bullet te hebben gevonden met het concept van de zeer smalle sidepods, maar niets bleek minder waar. Het team domineerde de afgelopen jaren in de Formule 1, maar de W13 werkte niet zoals gehoopt en presteerde onregelmatig. Sinds de Grand Prix van Spanje lijkt Mercedes toch wat stappen vooruit te zetten en Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt dan ook nog rekening met een terugkeer van Mercedes aan de top.

“Zowel Hamilton als Russell zet ongelofelijk snelle rondetijden in de vrije trainingen en races”, zegt Marko tegen Formel1.de. “Maar het is niet constant, dus het is moeilijk om te peilen waar dat vandaan komt. Als je luistert naar de mensen bij Mercedes, weten zij het zelf waarschijnlijk ook niet.”

Toch schuilt daar juist het ‘gevaar’, denkt Marko. “De potentie lijkt er te zijn. En als zij daar op een gegeven moment een hele race gebruik van kunnen maken, dan zullen ze er staan of zelfs meteen aan de top zitten.”

Sprake van bluf of sandbaggen is er niet, weet Marko. “Dit is geen bluf. De bluf was dat zij een gek motorvoordeel hadden en vorig jaar bluften ze enorm. Dus dat geloof ik niet. Het is heel ingewikkeld om te begrijpen waar deze auto zo snel is. Ze zijn op sommige momenten de snelste, maar dat duurt niet lang. Dat zij niet zo constant kunnen zijn is, godzijdank, nog steeds het probleem”, aldus de Oostenrijker.