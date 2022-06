Max Verstappen heeft nog een rekening openstaan in Bakoe. Vorig jaar was hij hard op weg om de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven tot een klapband enkele ronden voor het einde roet in het eten gooide. “We hebben hier nog iets goed te maken na vorig jaar.”

Het was één van de vele controversiële momenten van 2021. De klapband van Verstappen in ronde 47 van de 51, Red Bull had een mooie één-twee in haden maar de Pirelli-band linksachter werkte niet mee. Weg zege, weg grotere voorsprong in het kampioenschap. Geluk bij een ongeluk was nog dat Hamilton zijn rembalans verkeerd aanpaste en de mist inging bij de herstart.

Dit jaar zal het gevaar uiteraard meer uit de hoek van Ferrari komen, al loopt de Mercedes steeds hard op de rechte stukken maar de Zilverpijlen zijn tot nu toe elk weekend weer een groot vraagteken. De RB18 heeft ook zo zijn nukken, het DRS-probleem moet zijn opgelost maar Verstappen en ook Sergio Pérez hebben nog weleens moeite de juiste balans te vinden met de afstelling.

“Het is een lastig circuit met grote remzones zonder veel uitloopstroken. Het zoeken naar de juiste afstelling van de auto is moeilijk, vooral het vinden van de juiste vleugelniveaus.” Een andere heet hangijzer bij Red Bull is de kwalificatie waar Ferrari nog vaak de overhand heeft. “Het wordt interessant om te zien of we onze snelheid over één rondje beter kunnen krijgen”, aldus de wereldkampioen. “Daar komen we nog een beetje te kort.”

