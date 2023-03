Vlekkeloos verliep de openingsdag in Bahrein niet voor Max Verstappen. De regerend kampioen had duidelijk opstartproblemen met zijn Red Bul en hij kwam bovendien niet aan de tijd van de verrassende Fernando Alonso in de Aston Martin.

Toch verwacht Red Bull-adviseur Helmut Marko dat de Nederlander zaterdag poleposition verovert. Na afloop van de tweede vrije training kreeg Marko de vraag voorgelegd of Max Verstappen na het sterke optreden van Alonso nog steeds de favoriet is voor de pole en de racewinst? “In de longruns was Max verreweg de snelste, en ik denk van wel”, reageerde de Oostenrijker, die zijn pupil als tweede de dag zag beëindigen.

Verstappen begon de warme dag in de woestijn met een RB-19 die veel onderstuur had. Tijdens de tweede oefensessie had de Nederlander alweer meer grip. Zo werd het een dag met twee gezichten. “Tijdens de eerste vrije training konden we niet de juiste balans in de auto vinden”, reageerde Verstappen. “Dat was een beetje vreemd, want tijdens de testdagen hadden we daar geen last van. Tijdens de tweede vrije training waren de kwalificatieronden niet slecht en de wegligging van de auto was beter. In de longruns is de wagen bepaald niet slecht.”

Niet Ferrari en Mercedes lijken na de eerste dag de belangrijkste concurrenten van Red Bull, maar de groene bolides van Aston Martin. Helmut Marko denkt dat het Engelse team de nummer twee achter zijn Red Bull is. Verstappen vulde aan: “De Aston Martins zien er competitief uit dat merkte je al tijdens de tests. Wij hebben nog wat werk aan de winkel. We weten dat we een competitieve auto hebben, nu is het alleen zaak de puzzelstukjes in elkaar te laten vallen.”