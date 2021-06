Volgens Red Bulls Helmut Marko heeft Mercedes Valtteri Bottas in Q3 geslachtofferd om teamgenoot Lewis Hamilton met een slipstream aan de tweede tijd te helpen. Bottas zelf kwalificeerde zich slechts als tiende.

Op de vrijdag in Bakoe leek Mercedes nog nergens, met Hamilton die VT2 als elfde afsloot, maar het kampioenschapsteam rechtte zaterdag de rug. Na een nacht (en ochtend) hard werken aan de setup van de auto, kwalificeerde Hamilton zich als tweede.

Marko ontkent daarbij niet dat rivaal Mercedes zich flink heeft verbeterd, maar het beeld was ook een beetje vertekend door de slipstream die Hamilton in Q3 kreeg, meent hij. “Bottas heeft zijn rondje opgeofferd om Hamilton aan een goede tijd te helpen. De slipstream die hij hem gaf, leverde vier of vijf tienden op”, zegt Marko tegen het Duitse Sky.

Tegenover Auto Bild voegt Marko – nooit wars van een verbaal steekspelletje – daar nog aan toe dat Hamilton het daar aan te danken heeft dat hij voor Max Verstappen op de grid terecht is gekomen. En dat Red Bull een dergelijke tactiek niet toepaste. “Wij hebben Sergio Pérez gewoon zijn eigen kwalificatie laten rijden.”

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is het overigens niet zo dat Bottas geslachtofferd werd. “Nee”, antwoordt hij in gesprek met onder meer FORMULE 1 op de vraag of het dit deed om Hamilton te helpen. “Valtteri en Lewis mogen om-en-om kiezen wie voorop rijdt. Lewis mocht dit weekend kiezen en hij koos ervoor als tweede te gaan.”

