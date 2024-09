Red Bull-adviseur Helmut Marko is in zijn nopjes met het besluit van McLaren om tijdens de race in Monza geen teamorders te geven. Het Britse team liet Oscar Piastri voor Lando Norris eindigen, waardoor de Brit minder hard op Max Verstappen inloopt in het coureurskampioenschap. Marko bedankt de Britse renstal voor hun besluit.

McLaren loopt met hun tweede en derde plaats voor respectievelijk Oscar Piastri en Lando Norris in Monza nog meer in op Red Bull in het constructeursklassement. De keuze van het team om hun twee coureurs in deze volgorde te laten eindigen, pakt voor de Oostenrijkse renstal wel heel goed uit. Norris liet zo namelijk kostbare punten liggen in zijn strijd om de coureurstitel met Max Verstappen.

Marko bedankt McLaren

“Een teleurstellend resultaat? Absoluut niet”, vertelt Marko dan ook meerdere media in de paddock. De Oostenrijkse adviseur kan het vervolgens niet laten om McLaren een klein beetje op de hak te nemen. “We hadden dit een beetje zien aankomen en ik wil Ferrari feliciteren met de overwinning en McLaren bedanken voor hun sportiviteit. Ik waardeer dat en het maakt onze situatie een beetje beter.”

De 81-jarige adviseur legt uit hoe de beslissing van McLaren om geen teamorders te geven, en daarmee Piastri voor Norris te laten eindigen, Red Bull enorm helpt bij het veiligstellen van de coureurstitel. “Met andere woorden, onze wanprestatie was niet zo opvallend. Het had erger kunnen zijn, maar het gat is ongeveer hetzelfde als in Zandvoort”, aldus Marko. “Vanuit ons oogpunt verwelkomen we deze sportieve benadering.”

