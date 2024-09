McLaren denkt dat het na de Grand Prix van Italië een realistische kans heeft om voor de coureurstitel te vechten. Hoewel beide coureurs theoretisch gezien nog kans maken op de wereldtitel, ziet ook teambaas Andrea Stella dat het team vanaf nu voor Lando Norris moet kiezen. In Monza verspilde McLaren in ieder geval nog drie kostbare punten voor de jonge Brit, en het team neemt de papajaregels daarom nogmaals onder de loep.

McLaren benadrukte voor de Italiaanse race nog dat hun twee coureurs zich zouden houden aan de zogenoemde papajaregels. Deze regels houden in dat beide rijders voorzichtiger vechten als de tegenstander in een papajakleurige bolide zit. Oscar Piastri leek echter deze regels gelijk te zijn vergeten bij de start van de Italiaanse race, want de Australiër ging meteen de strijd met zijn teamgenoot aan.

LEES OOK: Norris berust in derde plek: ‘Maar over inhaalactie Piastri nog even praten’

Het duurde dan ook na de race niet lang voordat teambaas Andrea Stella de vraag kreeg of de Australiër zich wel aan de regels had gehouden. “We moeten het samen met de coureurs bekijken, hun standpunt begrijpen en dan zullen we samen beoordelen of ze zich volledig aan de regels hielden of niet”, antwoordt de Italiaan, volgens PlanetF1.

‘Vechten tegen Max Verstappen’

Hoewel McLaren hint dat het team nu toch echt teamorders overweegt, verspilde de Britse renstal wel in Monza de kans om Norris drie extra punten te laten pakken. McLaren koos er namelijk niet voor om de twee coureurs van plaats te laten wisselen, waardoor Norris wederom achter Piastri eindigde. McLaren heeft echter op geen enkel moment overwogen om aan de Australiër te vragen zijn teamgenoot voor te laten gaan, verklapt Stella.

LEES OOK: Norris houdt nog altijd rekening met Red Bull: ‘Zullen volgend weekend terugslaan’

“We hebben tijdens de race andere manieren overwogen om ervoor te zorgen dat Lando zijn eigen kansen kreeg, maar we hebben de ruil niet overwogen omdat we nog steeds zoveel mogelijk druk op Leclerc wilden zetten”, legt de Italiaanse teambaas uit. “Beide coureurs zitten mathematisch gezien in de titelstrijd, maar Lando zit duidelijk in de beste positie vanuit het oogpunt van cijfers. We vechten tegen Max Verstappen, dus ik denk dat als we één coureur willen steunen, we zeker degene moeten kiezen die zich in de beste positie bevindt.”

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!