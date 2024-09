Lando Norris baalt ervan dat zijn voorzichtigheid hem in Monza kostbare punten heeft gekost. De coureur was behoedzaam in zijn gevecht met teamgenoot Oscar Piastri, waardoor de Australiër uiteindelijk voor hem op het podium terechtkwam. Norris kon de extra punten in Monza wel gebruiken voor zijn gooi naar de wereldtitel, want volgens de McLaren-coureur is Red Bull tijdens de volgende race weer terug.

Hoewel Norris in Italië genoegen moest nemen met de derde plaats, brengt de Brit wel het verschil met Max Verstappen in het coureurskampioenschap terug tot 62 punten. Piastri verlaat Italië met meer verdiende punten dan Norris, mede door de vroege inhaalactie van de Australiër op de Brit. Toch kon Norris niet veel aan deze actie van zijn teamgenoot doen.

“Ik had misschien later kunnen remmen”, vertelt Norris in de persconferentie na de race. “Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Oscar remde ook op het laatste moment, en ik deed mijn best om te voorkomen dat er iets ernstigs gebeurde. Het makkelijkste was natuurlijk om ook later te remmen en hem van de baan te duwen. Misschien was ik iets te voorzichtig en betaalde ik daar later de prijs voor.”

McLaren hamerde voor de race meerdere keren op de zogenoemde ‘papajaregels’ voor hun coureurs. Deze regels houden mede in dat de twee rijders extra voorzichtig met elkaar moeten vechten. Denkt Norris dat McLaren zijn gooi naar de wereldtitel eigenlijk meer zou moeten steunen door vaker voor hem te kiezen? “Dat is niet aan mij om te beslissen, maar dat is aan het team”, is Norris duidelijk. “Voor nu helpen we elkaar, en presteren we samen als het beste team.” De Brit is van mening dat de beste manier om uiteindelijk de wereldtitel te pakken, is door “races te winnen, en dat deed ik vandaag niet.”

‘Red Bull komt terug’

Hoewel Norris dus in het coureursklassement nog achter Verstappen staat, ging hij op de baan de Nederlander wel alvast voorbij. De McLaren-coureur haalde de drievoudig wereldkampioen vrij gemakkelijk tijdens de Italiaanse race. “Ze (Red Bull, red.) hadden vandaag het tempo niet”, vertelt Norris over zijn inhaalmanoeuvre. “Het was daardoor geen verrassing (dat inhalen makkelijk was, red.). Ze worstelden behoorlijk dit weekend, maar ze zullen volgend weekend terugslaan.”

