Bij McLaren durfden ze de gok niet aan, bij Ferrari wel: de éénstopper. “Maar bij Ferrari hadden ze ook niets te verliezen”, zei Zak Brown na afloop tegen F1TV. Dat maakte volgens de McLaren-baas de keuze om te gokken een stuk gemakkelijker voor Ferrari dan voor zijn team. “Wij dachten dat het niet kon.”

Brown wilde er overigens niet mee zeggen dat het winnen van de Grand Prix van Italië door de gok van Ferrari een ‘lucky’ was. “Nee, petje af voor Charles Leclerc, een schitterende overwinning. En een Ferrari zien winnen in Monza is natuurlijk áltijd speciaal.”

Het is misschien de liefhebber in Brown die dat zei. Maar als baas van McLaren, een team dat twee auto’s op de eerste rij had, kon hij niet anders dan teleurgesteld zijn. Ook dat viel op het oog echter mee. “Norris en Piastri mochten tegen elkaar strijden. Dat krijg je met twee gelijkwaardige coureurs. Zolang ze elkaar maar niet raken en elkaar respecteren op de baan. En dat was het geval, dat zijn de papaja rules.”

