Red Bull-adviseur Helmut Marko is ‘niet trots’ op de overwinning van Max Verstappen in de Belgische Grand Prix. De Oostenrijker vond het ‘geen goede zaak’ dat het publiek zo lang in het ongewisse bleef in de aanhoudende regen en hoopt op een betere oplossing: “We zouden met iets beters moeten komen voor de toekomst.”

Max Verstappen pakte zaterdag op een nat Spa-Francorchamps de poleposition, wat later op zondag nog belangrijker zou blijken dan normaal. De racestart werd uitgesteld vanwege de aanhoudende regen en de race ging na urenlange vertraging dan toch van start. Dat was dan wel enkel voor drie ronden achter de safetycar, waarna het een race genoemd kon worden en halve punten uitgedeeld konden worden. Verstappen zelf zei al dat hij niet op die manier had willen winnen, maar ook Red Bull-adviseur Helmut Marko haalde weinig eer uit deze overwinning.

“We zijn niet trots op deze overwinning”, zegt Marko tegen Sky Sports. “De organisator en de andere betrokkenen hebben er alles aan gedaan om deze race aan de gang te krijgen en toen kwamen ze tot deze compromisoplossing, zodat aan alle voorwaarden werd voldaan.”

“Ik vind het geen goede zaak dat je het publiek zo lang buiten houdt, dat had je in het begin ook kunnen doen”, vindt Marko. “Er was grote onzekerheid of het door zou gaan of niet. Het was geen prettige racedag. We zouden met iets beters moeten komen voor de toekomst”, besluit de Oostenrijker.

