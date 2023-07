De toekomst van Nyck de Vries is al weken onderwerp van gesprek; de Nederlander beleeft een moeizaam debuutjaar en heeft te maken te maken met kritiek van binnenuit. Ook dit weekend heeft Dr. Helmut Marko zich namens Red Bull kritisch uitgelaten over de prestaties van De Vries en eventuele vervanging.

“Het is geen geheim dat Nyck tot nu toe niet heeft geleverd wat we van hem verwachten. Het is een harde sport, we moeten ook naar de toekomst kijken”, zegt Marko in gesprek met Viaplay. De Oostenrijker overweegt vervanging, zo geeft hij toe. “We evalueren zijn prestaties. En als het nodig is, dan nemen we beslissingen.”

Is het krediet al op, krijgt hij überhaupt genoeg krediet? Marko zei onlangs in een podcast ook al dat hij nog niet tevreden is over de prestaties van de nog puntloze coureur uit Sneek. Menigeen, waaronder teamgenoot Yuki Tsunoda, wees ter verdediging van De Vries al op de tijd die het een rookie kost om zich de Formule 1 aan te leren. Een terecht punt, maar tijd is nu net iets wat je binnen de Red Bull-familie nu eenmaal niet altijd krijgt. Presteren is het credo, geen fouten maken.



Teambaas Franz Tost zei al dat De Vries zijn eigen lot in handen heeft. Hij bepaalt volgens Tost zelf, door middel van presteren, of hij zijn stoeltje behoudt. De tijd tikt, zoveel is duidelijk. Maar dat weet De Vries naar eigen zeggen ook. Of zoals de coureur daarover deze week reeds opmerkte: “Het is aan mij om het op de baan te laten zien.”