Red Bull Racing heeft geprobeerd Lando Norris vast te leggen, maar de gesprekken liepen op niets uit omdat de jonge Engelse coureur in mei een langjarige verbinding aanging McLaren.

Het team van Max Verstappen moest eind vorig seizoen op zoek naar een vervanger voor de tegenvallende Alexander Albon. Uiteindelijk kwam het terecht bij Sergio Perez die bij Racing Point moest vertrekken. Afgelopen zomer werd het eenjarige contract van de Mexicaan bij Red Bull met nog eens een seizoen verlengd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult echter dat er ook met Lando Norris is gesproken. De onderhandelingen liepen echter stuk, zo laat de Oostenrijkse oud-coureur aan het Oostenrijkse OE24 weten: “We hebben met hem gesproken, maar hij zit voor een lange termijn aan McLaren vast. We blijven dus trouw ons pad bewandelen.”

Marko vertelt niet wanneer er met Norris is gesproken, maar uit het feit dat de Engelsman pas in mei van dit jaar voor langere tijd door McLaren werd vastgelegd, kan worden opgemaakt dat Red Bull met hem sprak voor Perez een nieuw contract kreeg aangeboden. De Mexicaan kreeg in augustus te horen dat hij nog een jaar bij Red Bull mag blijven.

Foto: BSR Agency

Norris is bezig aan een prima derde seizoen in de Formule 1. De 21-jarige coureur uit Bristol staat vierde in het kampioenschap, mocht dit jaar al vier keer naar het podium en pakte in Rusland voor het eerst in zijn carrière poleposition. Hij leek op de Sochi Autodrom hard op weg naar zijn eerste Formule 1-overwinning, maar een regenbui vlak voor tijd gooide roet in het eten.

Hoewel Marko veel potentie ziet in Norris, blijft Red Bull vasthouden aan Verstappen als de absolute nummer één van het team. “Norris is me al eerder opgevallen”, zegt Marko. “Maar Max staat nog steeds bovenaan mijn ranglijst omdat hij onder alle omstandigheden en zonder een fout te maken meteen kan leveren. Dat heeft hij in de regen in Sotsji nog maar eens indrukwekkend bewezen. Hij had de race bijna gewonnen, hij moest alleen een ronde eerder de pits in komen.”

“Trots op gedurfde keuze voor Verstappen”

Verstappen werd afgelopen week 24 jaar oud, en is alweer voor het zevende seizoen actief in de Formule 1. Marko kijkt met veel plezier terug op de afgelopen zeven seizoenen. “Ik ben er trots op dat we het hebben aangedurfd om Max als 16-jarige naar de Formule 1 te halen. Hij heeft me nooit doen twijfelen of onze weg wel de juiste was. Hij is altijd super gefocust en laat zich niet weerhouden van zijn doel om te winnen.”

