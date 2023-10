Helmut Marko en Christian Horner hebben geruchten rondom een machtsstrijd binnen Red Bull ontkend. Recent verschenen in Braziliaanse media berichten dat er onenigheid zou zijn binnen Red Bull. Teambaas Christian Horner zou van Helmut Marko af willen. Beiden ontkennen dat.

Marko, die officieel geen lid is van Red Bull Racing maar enkel een adviseur van moederbedrijf Red Bull GmbH, kan echter niet ontslagen worden door Horner. Daarom zou Horner hulp zoeken bij de nieuwe grote baas binnen Red Bull, Oliver Mintzlaff. Marko zou op zijn beurt juist van Horner af willen, omdat de Brit te veel macht naar zichzelf toe zou trekken. Al deze claims berusten op anonieme bronnen binnen het bedrijf.

Dat de twee mannen het niet altijd met elkaar eens zijn, is geen geheim. Binnen een grote organisatie is dat onvermijdelijk. Zo wilde Marko bijvoorbeeld erg graag Nyck de Vries bij AlphaTauri hebben, terwijl Horner daar niet zo van overtuigd was. Maar zo’n onenigheid betekent niet dat de twee een machtsstrijd uit aan het vechten zijn, zo legt Marko uit.

“Ik moet de doemdenkers hier toch echt teleurstellen”, verklaart de Oostenrijker. “Er is geen topoverleg over mijn toekomst. Ik heb gewoon een contract tot eind volgend jaar. En als ik toch wegga, dan is dat mijn eigen keuze, niet die van meneer Horner. Alles is nu anders door de nieuwe constructies [na de dood van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz vorig jaar, red.]. Sommige mensen proberen nu hun macht opnieuw te definiëren.”

Christian Horner laat in een reactie in de Britse pers weten onder geen beding van Marko af te willen. Integendeel juist, zo stelt hij. ,,Zolang als Helmut door wil gaan, zie ik onze samenwerking niet veranderen. Hij is nog steeds een actieve man van 80. Rollen ontwikkelen en datzelfde geldt voor de Formule 1, maar zijn rol is onveranderd waardevol. Niemand binnen het team wil dat veranderen.”

Pérez en Tsunoda

De vermeende machtsstrijd tussen Horner en Marko is overigens niet het enige gerucht dat rondom Red Bull circuleert. Een bericht op Reddit beweerde dat Sergio Pérez bij de aankomende Grand Prix van Mexico zijn pensioen aan zou kondigen, andere berichten stelden juist weer dat Pérez een ultimatum van het team heeft gekregen voor dit seizoen. En het verhaal gaat dat Yuki Tsunoda weg is bij AlphaTauri zodra de deal met Honda tot een einde komt.

Marko wil niets van dat alles weten. “Dit is allemaal pure speculatie. Ik denk dat we te veel winnen. Mensen gaan nu namelijk de gekste dingen bedenken. Het zou veel meer moeten gaan om de geweldige prestatie van Max Verstappen, dat is echt fenomenaal.”

De PR-manager van Pérez had een simpel antwoord op de geruchten rondom de Mexicaan.

Marko ligt de laatste tijd enigszins onder vuur. Hij bood al publiekelijk zijn excuses aan voor kwetsende opmerkingen over Pérez, iets wat hem zelfs een berisping van de FIA opleverde. Ook de manier waarop de hele saga rondom Nyck de Vries is aangepakt werd hem (en het team) niet door iedereen in dank afgenomen. Het feit dat Marko openlijk praat over mogelijke coureurs die Pérez kunnen vervangen, heeft ook tot enige kritiek geleid, vooral vanuit de Mexicaanse media.

