Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet te spreken over de situatie die ontstond rondom Red Bull-junior Jüri Vips. Volgens Marko ontketende de Britse pers een ‘shitstorm’ waardoor ‘Red Bull niet anders kon dan hem uit al zijn functies te ontheffen’.

Vips kwam in juni in opspraak vanwege het gebruik van een racistische term tijdens een livestream van andere Red Bull-junior Liam Lawson. Red Bull schorste Vips direct en niet veel later maakte het team bekend dat hij van zijn taken als test- en reservecoureur was ontheven. Het leek er ook op dat hij uit het opleidingsteam was gezet, maar Red Bull-teambaas Christian Horner maakte duidelijk dat dat niet het geval was.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was op zijn zachtst gezegd niet blij met die situatie. “De Engelse pers ontketende zo’n shitstorm dat Red Bull geen andere keuze zag dan hem uit al zijn functies te ontheffen”, legt Marko in gesprek met Motorsport-Total.com uit. Daar geeft hij bovendien aan dat hij niet snapt dat Vips überhaupt aan het gamen was. “Ik denk: Hij is 21 jaar jong en heeft zijn excuses aangeboden.”

“Ik vind het vervelend dat het in een stom videospel gebeurde omdat ze ’s middags niets beters te doen hebben”, bekritiseert Marko Vips. “Hoe je zoiets langer dan twee minuten kunt doen, begrijp ik niet. Maar ja, dat is de jeugd. Ik kan er niets aan doen.”

Wat dat betreft zou Vips kunnen leren van Max Verstappen, stelt Marko. “Max heeft ook altijd zijn simulator bij zich. Na een zege kan het gebeuren dat hij een virtuele race rijdt met Rudy van Buren. Hij is dan de tweede coureur. Hun race-engineer zit in Kiev en hun data-engineer zit in Zuid-Afrika. Dat is hoe zij hun tijd doorbrengen.”