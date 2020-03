Marko over statement FIA: ‘De zaak heeft FIFA-trekken gekregen’

Helmut Marko is op zijn zachtst gezegd ontevreden over de uitleg van de FIA omtrent de Ferrari-zaak. Volgens de Red Bull-topman heeft de hele zaak FIFA-trekken gekregen.

Vorige week maakte de FIA bekend dat het een “geheime schikking” met Ferrari had getroffen. Voor de teams kwam dit als een donderslag bij heldere hemel, dus dreigden ze met een rechtszaak. Ze waren het niet eens met de beslissing van de autobond. De FIA legde gisteren de beslissing uit in een statement. De bond was niet 100 procent zeker van zijn zaak. Het vermoeden was er, maar verdere actie zou niet resulteren in een sluitende zaak.

Marko is furieus over de uitleg van de FIA. “De hele zaak heeft FIFA-neigingen gekregen. Er ontbreekt slechts één letter tussen de FIA en de FIFA”, vertelt de Oostenrijker aan Merkur. “In iedere andere bond zou dit tot politieke zelfmoord leiden, aangevoerd door Jean Todt.”

“De FIA heeft de sport in een slecht daglicht gezet”, vervolgt de laaiende Marko. “We besteden jaarlijks miljoenen in de sport. Dat kan niet zo doorgaan.”

Marko is niet de enige die openlijk kritiek heeft geuit op de acties van de FIA. Ook Cyril Abiteboul, teambaas van Renault, is ontevreden over de zaak. “We willen deze zaak achter ons laten. Dit kan pas wanneer de FIA hun beslissing verder toelicht. We willen niet zozeer dat Ferrari gestraft wordt, maar juist verduidelijking over de zaak. Ook willen we weten of wij in de toekomst zo’n dergelijk systeem mogen gebruiken.”

