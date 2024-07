Red Bull-adviseur Helmut Marko windt er geen doekjes om. Volgens de Oostenrijker gaat het onmogelijk worden voor Sergio Pérez om vanaf P19 kostbare punten voor het Red Bull-team te pakken in Groot-Brittannië. Marko lijkt echter wel het kwalificatieresultaat van de Mexicaan deels te verdedigen. Verder heeft de Oostenrijker er het vertrouwen in dat Max Verstappen vanaf P4 wel een rol van betekenis zal spelen.

Pérez beleefde in Silverstone geen fijne kwalificatie. De Mexicaan ging tijdens Q1 in bocht 9 het grind in, waardoor de sessie er gelijk voor hem opzat. Het is de derde keer tijdens de laatste vijf races dat Pérez niet voorbij Q1 kwam. Vanwege zijn aanhoudende vormdip wordt de Mexicaan nu extra scherp in de gaten gehouden door zijn team. Toch lijkt adviseur Helmut Marko het wel voor Pérez op te nemen.

“Als excuus kun je aanvoeren dat [Pérez, red.] als eerste naar buiten ging op slicks“, vertelde Marko aan Sky. “Daarna raakte hij helaas het natte wegdek met zijn achterwielen. Dus alles speelt mee.” De Oostenrijker heeft er echter geen vertrouwen in dat de Mexicaan nog kostbare punten kan pakken in Silverstone. “Het helpt niet om zo ver naar achteren aan de race te beginnen. Godzijdank kun je halverwege inhalen, maar vanaf P19 zie ik niet veel kans om in de punten te komen.”

Marko blij met ommekeer Verstappen

Ook teamgenoot Max Verstappen kende een moeilijke kwalificatie. De Nederlander ging eveneens door het grind, en beschadigde daarbij de vloer van zijn RB20. Verstappen moest hierdoor genoegen nemen met P4. “Max ging van de baan in bocht 9 en had schade die rond de honderd punten lag op het gebied van het verlies aan downforce”, vertelde Marko. De Oostenrijker is daarom blij dat Verstappen toch nog vanaf P4 aan de race kan beginnen. “De [underbody van de auto, red.] wordt gerepareerd of er komt een nieuwe op, en als we deze punten omzetten in tijd, dan zijn we er al met de kop bij,” houdt de adviseur de moed erin.

