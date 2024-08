Red Bull-adviseur Helmut Marko licht zijn uitspraken over een potentiële terugkeer van Sebastian Vettel toe. Volgens de Oostenrijker werden zijn eerdere opmerkingen over een comeback van de voormalig Red Bull-coureur namelijk uit zijn verband getrokken. Marko verklapt wel dat de wereldkampioen ook bij Red Bull voor de deur stond.

De geruchten rondom Vettels mogelijke terugkeer naar de Formule 1-grid doen steeds meer de ronde. Naar verluidt wil Audi een volledig Duitse line-up, en kan de viervoudig wereldkampioen daarom plaatsnemen naast Nico Hülkenberg. Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigde dat Vettel interesse toonde in een potentiële terugkeer.

“Het is geen geheim meer dat Sebastian heeft geïnformeerd naar vrije cockpits bij een of ander topteam”, geeft Marko eerlijk toe, tegenover F1-Insider. De eerdere uitspraken van de Oostenrijker over Vettels terugkeer werden wel uit zijn verband getrokken, aldus Marko zelf. “Met betrekking tot Audi had ik het echter vooral over het positieve effect van een Duitse coureur en verwees ik ook naar Mick Schumacher. Deze naam werd echter blijkbaar vergeten in het rapport.”

Geen Red Bull-reünie

Vettel ging eind 2022 met pensioen, maar heeft ondertussen alweer bij Red Bull en Mercedes op de deur geklopt. De Duitser deed navraag over een potentiële terugkeer via deze topteams, maar zowel Mercedes als Red Bull stond de voormalig wereldkampioen niet met open armen op te wachten. “Sebastian is al twee jaar weg”, geeft Marko op als reden. “Hülkenberg is ook langer weggeweest, maar hij is geen viervoudig wereldkampioen, dus hij is nog hongeriger. En om eerlijk te zijn: Sebastian naast Max in de Red Bull? Dat wilde ik hem niet aandoen.”

