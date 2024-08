Komend seizoen zou de Formule 1 zomaar een volledig Duits rijdersduo op de grid kunnen verwelkomen. Met de komst van Audi worden de speculaties over hun toekomstige line-up steeds sterker. Nico Hülkenberg is al bevestigd als eerste coureur bij Sauber, dat in 2026 onder de Audi-vlag rijdt. Maar wie wordt zijn teamgenoot? De naam van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wordt in de wandelgangen genoemd. Zou Audi voor een volledig Duits rijdersduo kiezen?

Vettel’s comeback: Meer dan een gerucht?

De geruchten over een mogelijke terugkeer van Sebastian Vettel in de Formule 1 zijn recentelijk aangewakkerd. Na zijn pensionering eind 2022 leek de kans klein dat we Vettel weer in een F1-bolide zouden zien, maar niets is minder waar. Dr. Helmut Marko heeft bevestigd dat Vettel interesse heeft getoond in een terugkeer, maar volgens de Red Bull-adviseur zou er geen plaats zijn voor de Duitser. Ook Mercedes zou geen interesse getoond hebben in een terugkeer van de veelvoudig kampioen.

Dit opent de deur voor Audi, dat wel eens een spectaculaire comeback voor Vettel zou kunnen realiseren. De connecties die Vettel heeft met Audi’s topfiguren, zoals Andy Wheatley en Mattia Binotto, maken deze optie aannemelijk.

Audi’s connecties met Vettel

Vettel heeft in het verleden succesvol samengewerkt met Andy Wheatley bij Red Bull, waar hij vier wereldtitels wist te behalen. Ook Mattia Binotto, die Vettel’s teambaas was bij Ferrari tussen 2015 en 2020, kent hem goed. Deze persoonlijke banden zouden een belangrijke rol kunnen spelen in de beslissing om Vettel aan boord te halen.

