Valtteri Bottas laat de geruchten over Audi oplaaien met een opvallende post op social media. De Fin, die aan het einde van dit seizoen zonder contract zit, lijkt mogelijk een nieuwe deal te hebben en heeft met zijn recente online activiteit speculaties over zijn toekomst verder aangewakkerd.

Audi’s fabrieksteam zoekt tweede coureur

Het is bekend dat Sauber in 2026 het fabrieksteam van Audi wordt, met als doel om de coureurs al in 2025 in te laten stappen. Nico Hülkenberg is al bevestigd als één van de rijders, maar wie de tweede stoel zal bezetten, blijft voorlopig nog een vraagteken. Hoewel Audi aanvankelijk hun pijlen op Carlos Sainz richtte, koos de Spaanse coureur verrassend voor een contract bij Williams. Hierdoor komt Bottas weer in beeld als een serieuze optie.

Blijft Bottas in de Formule 1?

In een tweetal foto’s op zijn Instagram account, poseert Bottas naast een Audi R8, voorzien van zijn iconische startnummer 77. Het zou gaan om een geheim project met zijn sponsor Hyland, maar de timing en de beelden doen speculaties over een mogelijke connectie met Audi alleen maar toenemen. Zijn fans zijn uiteraard in hun nopjes en vragen zich af of dit de hint is die ze hoopten te krijgen.



