Red Bull-adviseur Helmut Marko sluit niet uit dat Sebastian Vettel ooit terugkeert bij het team. Dat zou dan niet als coureur zijn, maar als belangrijke pion in het managementteam.

Vettel zwaaide in Abu Dhabi de Formule 1 af. De viervoudig wereldkampioen staat zijn Aston Martin-zitje af aan Fernando Alonso en wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Voorlopig heeft Vettel geen concrete plannen om in de autosport door te gaan, al heeft hij zelf ook niet uitgesloten dat het ooit weer gaat kriebelen.

Mocht dat gebeuren, dan staat de deur bij Red Bull open. Helmut Marko ziet het wel gebeuren dat Vettel terugkeert bij het team waar hij zijn vier titels mee won. “Het is niet uitgesloten dat hij terugkomt in een topmanagementpositie”, zegt Marko tegen Sky Sports.

“We hebben er een gesprek over gevoerd en ik denk dat hij een topmanagementpositie zou kunnen krijgen, dat kan hem wel aanspreken”, stelt Marko. “Dat is wat in de gesprekken naar voren is gekomen.”

Voor nu laat Marko Vettel ‘zijn bomen planten’, maar de Oostenrijker is ervan overtuigd dat Vettel de ‘potentie en persoonlijkheid’ heeft voor zo’n positie binnen het management. Wel moet Vettel dan rekening houden met een groot verschil ten opzichte van het zijn van een coureur. “Als topmanager moet je er eerder zijn, later vertrekken en je krijgt slechts een fractie van het geld dat je als coureur gewend bent!”, grapt de Red Bull-adviseur.

Vettel heeft eerder dit jaar aangegeven dat hij een terugkeer bij Red Bull niet wil uitsluiten. “De tijd zal het leren of er een dergelijk aanbod komt”, zei Vettel. “Dan zal ik wel zien hoe ik me daarover voel. Nu wil ik vooral meer tijd doorbrengen met mijn gezin. We zullen het wel zien.”